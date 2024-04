Slovenec v Švici zbil policista: Kakšen usekanec, kako odvratno in nizkotno je to

Nekaj kilometrov severno od Züriškega jezera je kraj Regensdorf, pred katerim sta prejšnji petek zjutraj policista tamkajšnje postaje nadzorovala hitrost vozil; med njimi je bil tudi električni skiro, ki je okoli sedme jutranje ure presegel dovoljeno hitrost. Policistka v patrulji je z roko nakazala vozniku skiroja, naj ustavi. Sledilo je presenečenje, ki ga policistka in njen partner policist v patrulji nista pričakovala.

Odvratno in nizkotno

»Voznik se ji je izognil ter zapeljal v policista iz patrulje, ki je bil v neposredni bližini,« so zapisali v poročilu züriškega policijskega kantona. Ko je trčil v policista, je voznik skiroja tudi sam padel, toda: »Voznik se je kmalu zatem pobral in je na električnem skiroju pobegnil proti Regensdorfu.« Takoj so ga začeli iskati, a sprva niso bili uspešni.

Še isto popoldne so ga prijeli. Fotografija je simbolična. FOTO: Kantonska policija Zürich

Policist je obležal na tleh, v prometni nesreči je bil hudo poškodovan in po prvi pomoči na cesti ga je reševalno vozilo odpeljalo v bolnišnico. Cesta je bila za ves promet zaprta tri ure, reševalcem, gasilcem in prometni policiji pa so se pridružili tudi člani kantonske policije Zürich, ki so prosili javnost za pomoč pri izsleditvi voznika električnega skiroja. Na družbenih omrežjih so Švicarke in Švicarji ugibali, ali je zaradi prekoračene hitrosti šlo za predelan električni skiro ali pa ga je voznik zgolj najel in ga bo zaradi tega lažje izslediti. »Kakšen usekanec, kako odvratno in nizkotno je to,« je komentiral nekdo.

»Policijska poizvedovanja in tudi namigi občanov so nas pripeljali do 36-letnega Slovenca,« pa je v ponedeljkovem jutru sporočila kantonska policija. Domnevnega storilca so prijeli v petkovem popoldnevu ter ga privedli na pristojno državno odvetništvo Winterthur/Unterland. To je kasneje pri sodišču, ki obravnava napad na uradno osebo, zahtevalo preiskovalni pripor, po katerem bo Slovencu sledila ovadba vsaj za napad na uradno osebo ter pobeg po prometnih prekrških, za katere v Švici pošteno udarijo po žepu. Posledice svoje odločitve pa bo 36-letni Slovenec najverjetneje čutil še po odsluženih ter odplačanih kaznih.