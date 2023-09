Slab začetek dneva: iz avta se je začelo kaditi

Danes ob 6.20 se je na parkirnem prostoru na Blejski cesti v Tržiču kadilo izpod pokrova motorja osebnega vozila. Gasilci PGD Tržič so s tehničnim posegom odprli pokrov motorja, odklopili akumulator in pogasili tleče elemente. O dogodku so bili obveščeni policisti PU Kranj, poroča uprava za zaščito in reševanje.