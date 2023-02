Skupina napadla dva mladoletnika in zahtevala denar

V Vojniku so v torek obravnavali roparsko tatvino, je sporočila Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Celje. Skupina neznancev je pristopila do dveh mladoletnikov in ju napadla ter od njiju zahtevala denar. Ko so denar dobili, so odšli.

Oba mladoletnika sta zaradi poškodb poiskala zdravniško pomoč. Z zbiranjem obvestil nadaljujejo.