»Krivde ne priznam po nobeni točki obtožnice,« je vse, kar je 45-letni Uroš Vozlič, podjetnik iz Tabora, po poklicu trgovski potnik in oče štirih otrok, dejal na predobravnavnem naroku na celjskem sodišču, ki ga je opravila sodnica Ingrid Lešnik. Vozliču obtožnica očita umor po četrti točki kazenskega zakonika, ki ga je zagrešil iz nizkotnih nagibov, njegova žrtev pa je bil 42-letni državljan Bosne in Hercegovine Edo Delić, na začasnem delu v Sloveniji. Prepir na tiktoku Vozlič naj bi 5. septembra lani nanj streljal s pištolo. Kot so nam povedali neuradni viri, naj bi izstrelil več nabojev, ...