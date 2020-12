Škofjeločan policistom grozil s smrtjo, sledil je napad

Gorenjski kriminalisti so s kazensko ovadbo na pristojno okrožno sodišče v sredo privedli moškega, ki je osumljen napada na policiste, ko so ti opravljali svoje naloge. Zanj je bil odrejen pripor.



V ponedeljek popoldne so se škofjeloški policisti odzvali na prijavo kršitve javnega reda in miru (povzročanje hrupa, škode in nasilje v stanovanjskem objektu). Moški je javni red kršil še z nedostojnim vedenjem, policistom pa je tudi grozil. Ker se je sprva umiril, so postopek zaključili, vendar so se po krajšem času vrnili zaradi njegovega ponovnega nasilnega in drznega vedenja.



Tudi drugič je moški policistom grozil s smrtjo, policiste pa je tudi napadel. Zaradi sumov uradno pregonljivih kaznivih dejanj so ga zato pridržali, kriminalisti pa so o dejanjih v skladu s predpisi o kazenskem postopku zbrali obvestila in ga s kazensko ovadbo privedli na pristojno sodišče, kjer je bil zanj odrejen pripor.



Kdor napade ali resno zagrozi, da bo napadel uradno osebo ali drugo osebo, za katero ve, da pomaga uradni osebi, ko ta opravlja naloge policije ali državne varnosti ali varuje javni red, ali osebo, ki opravlja naloge v zvezi z izvrševanjem kazenskih sankcij, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do treh let. Z zaporom od šestih mesec do petih let se kaznuje, kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena proti dvema ali več osebam, so pri PU Kranj pojasnili, kakšne so zagrožene kazni.