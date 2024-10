Silovito trčenje treh kolesarjev, dva odpeljal rešilec

V torek ob 14.20 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Šempasu pri Novi Gorici, v kateri so bili udeleženi trije kolesarji. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so ugotovili, da je nesrečo povzročil 23-letni kolesar, ki se je z dvorišča stanovanjske hiše zapeljal na regionalno cesto v trenutku, ko sta pravilno iz smeri Vitovelj pripeljala 71-letni kolesar in 70-letna kolesarka, oba iz osrednje Slovenije. Kolesarja sta nosila zaščitne čelade.

23-letnik je trčil v kolo 71-letnega kolesarja, zaradi česar sta oba padla in ostala poškodovana na vozišču. 70-letna kolesarka je med umikanjem prav tako padla, a ni utrpela poškodb.

V nesreči je 23-letni kolesar utrpel lažje poškodbe, 71-letni kolesar pa hude. Oba so reševalci oskrbeli na kraju nesreče in ju prepeljali v bolnišnico v Šempetru pri Gorici. Policija je o dogodku obvestila preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko. Zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti bo 23-letni kolesar kazensko ovaden.