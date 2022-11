Silovito trčenje na avtocesti, eno vozilo odbilo na travnik

Ob 0.42 sta na avtocesti Obrežje–Ljubljana pri naselju Korenitka v smeri proti Ljubljani, trčili osebni vozili, poroča uprava za zaščito in reševanje. V trčenju je eno od vozil odbilo s cestišča na travnik, kjer se je prevrnilo in obstalo na strehi.

Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Trebnje so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju in jo odpeljali v SB Novo mesto.