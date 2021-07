Seznam žrtev strelskega pohoda Slovenca dolg deset strani

Na okrožno sodišče v Kranju so pred sodnimi počitnicami privedli 20-letnika iz Krope, ki so mu aprila odvzeli prostost, potem ko so odkrili njegovo nadvse grozljivo namero. Domen Gašperin naj bi želel utrniti življenja, povzročiti bolečino. Prek tako imenovanega temnega spleta je nabavljal orožje. Moriti naj bi nameraval v Lipnici, Naklem in na Brezjah, njegovi potencialni cilji naj bi bili dve šoli in cerkev. V mikrovalovni pečici V Kropi še hranijo ogromen žebelj, kakršne so v davnih časih kovali posebej za povezavo lesenih pilotov pri gradnji Benetk, in tako tudi dandanes pravijo: ...