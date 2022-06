»Do mene je prišel vojak, ki je zahteval čevlje. Sedel sem v vratarnici in mu rekel, da mu jih ne dam. Nato je pomolil puško: 'Daj mi čevlje! Pokliči policijo!' Takoj sem se sezul in mu dal čevlje. Lahko da je bila res ena stiska, da je bežal pred nekom,« je dvajset let po, za družino in prijatelje, še danes nerazjasnjeni smrti vojaka Blaža Furjana v posebnem filmu V imenu resnice razlagal varnostnik ene od zasebnih agencij. Furjan je namreč umrl v noči na 27. maj 1997. Ali si je sodil sam ali pa je šlo za posledico najhujšega kaznivega dejanja umora, po vseh teh letih še ...