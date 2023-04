V glavnem mestu Srbije so 7. februarja policisti z uperjenim orožjem obkolili srebrno seat alteo xl in vpili: »Policija, policija!« Iz več službenih vozil so tulile sirene. Kot v filmski akciji so pripadniki kriminalistične policije vklenili slovenski državljanki iz Kamnika, sestri albanskih korenin, 29-letno Valbino in 24-letno Bleono Haziri. Ob pregledu vozila so v posebno prirejenem bunkerju v prtljažniku našli približno 30 kilogramov konoplje, zložene v 48 zavojih, ovitih v aluminijasto folijo in plastične vrečke. Sestri, ki zagotavljata, da o 30 kilogramih droge nista čisto nič vedeli, os...