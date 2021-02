Šestletnico zbil do smrti

Voznik ni odreagiral, dokler ni otrok skočil na cesto.

Oviro bi lahko pričakoval

Na glavni prometni cesti, ki vodi v kraj Nova Cerkev v občini Vojnik, zunaj naselja Socka, se je v soboto dopoldne zgodila velika tragedija. V nesreči je umrla šestletna deklica, ki je stekla na cesto ravno v trenutku, ko je po njej pripeljal 65-letni voznik osebnega avtomobila. Pred tem se je s starši sprehajala po makadamski cesti, ki se priključuje na glavno cesto. Nekaj metrov pred njo pa je stekla stran od staršev in naravnost proti cesti.Želela naj bi jo prečkati, saj je na drugi strani potok. A se ni prepričala, ali lahko to res varno stori. Pomočnik komandirja celjske prometne policijeje za oddajo Planet 18 povedal, da vzrok za nesrečo ni bila prevelika hitrost 65-letnega voznika avtomobila. Vozil je namreč precej počasneje, kot je predpisana hitrost na omenjenem odseku.Za nesrečo je kriva neprilagojena hitrost na oviro, ki bi jo v danih okoliščinah voznik lahko pričakoval. Priča, ki je vozila za povzročiteljem, je povedala, da je še pravočasno opazila otroka, ki se je bližal vozišču. Česar pa voznik očitno ni. »Imamo pregledno polje, videl je otroka, ki teče proti vozišču. Zagotovo je približno trideset metrov tekel. In voznik, dokler ni otrok skočil na cesto, ni odreagiral,« je še povedal Klanjšek.Pri trku je deklica utrpela tako hude poškodbe, da je kljub oživljanju umrla na kraju nesreče. S PU Celje so sporočili, da bodo 65-letnika kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve nesreče iz malomarnosti. Hkrati pa vse udeležence cestnega prometa pozivajo, naj bodo v prometu previdni, strpni, pozorni in naj spoštujejo predpise.