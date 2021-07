Šest nesreč s poškodbami, v štirih udeleženi kolesarji

Gorenjski policisti so konec tedna obravnavali šest prometnih nesreč s telesnimi poškodbami. V kar štirih so bili udeleženi kolesarji, izpostavljajo v kroniki kranjske policijske uprave.



V Kranjski Gori je zaradi neprilagojene hitrosti padel kolesar, ki je bil pod vplivom alkohola (0,78 mg/l). Na Bledu je kolesar zaradi hitrosti trčil v osebni avtomobil. V Šenčurju je bil kolesar žrtev izsiljevanja prednosti voznika, proti kateremu poteka tudi postopek zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola. V Radovljici se je kolesarka poškodovala po trčenju v osebni avtomobil. Okoliščine kažejo na njeno krivdo za nesrečo.



V Cerkljah na Gorenjskem sta trčila motorist in osebni avtomobil. Okoliščine kažejo na izsiljevanje prednosti motorista.



V Letenicah je voznik zapeljal s ceste in se lažje poškodoval. Okoliščine kažejo na zdravstvene težave.



Policisti pozivajo k previdnosti in upoštevanju prometnih pravil.

