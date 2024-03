Se mu je mudilo na veliko potrebo!? Ne boste verjeli, kaj je ukradel iz hiše

S PU Celje poročajo o dogajanju na področju kriminaliteta ob koncu tedna. V petek zjutraj so bili obveščeni, da je neznani storilec razbil steklo na objektu pošte na Polzeli. V objekt ni vstopil. V petek, okoli 22. ure, so bili obveščeni o požaru v stanovanjski hiši na Lopati. Do požara je prišlo zaradi pregretja dimniške tuljave. Ogenj je poškodoval kamin in sobo, kjer je izbruhnil požar.

V soboto zjutraj so bili obveščeni o tatvini goriva. Na avtocestnem počivališču Tepanje je neznanec iz rezervoarja madžarskega tovornega vozila ukradel okoli 900 litrov nafte. V Velenju so obravnavali vlom v novogradnjo stanovanjske hiše. Storilec je ukradel WC školjko in dva umivalnika. Prav tako v soboto so bili obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Vranskega. Vlomljeno je bilo v zadnjem tednu. Lastniki pogrešajo nekaj nakita in snemalnik za nameščene kamere. Vlom v stanovanjsko hišo so v soboto obravnavali tudi v Zagaju pod Bočem. Storilec je v hišo vlomil v popoldanskih urah. Ukradel je gotovino. Iz odklenjene kolesarnice stanovanjskega bloka v Velenju je neznanec ukradel moško gorsko kolo.

Včeraj so bili obveščeni o vlomu v stanovanje stanovanjskega bloka v Velenju. Storilec je ukradel torbo z dokumenti, gotovino in nekaj zlatnine. V Velenju so včeraj obravnavali še vlom v stanovanjsko hišo, ki je v fazi prenove. V tem primeru storilec ni ničesar ukradel.