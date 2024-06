Še ena drzna tatvina, lopovi si upajo vedno več?!

V Strmcu pri Svetem Florjanu so v četrtek, 27. 6., celjski policisti obravnavali drzno tatvino.

Dva moška sta se pripeljala do stanovanjske hiše. Medtem ko je eden zamotil lastnico hiše, je drugi vstopil v hišo in ukradel gotovino in zlatnino. S kraja sta se odpeljala s starejšim vozilom VW Golf, temno sive barve, ljubljanskega registrskega območja.

Zadnje čase se kar vrstijo tatvine, vlomi in druga podobna dejanja. Policija ob tem svetuje: »Denarnico in dokumente nosite čim bolj ob telesu in ne v torbicah, še posebno ne v zunanjih žepih.« Vsem svetujejo tudi, naj se izogibajo množicam, prav tako naj pazijo na mimo vozeče motorje in kolesa.

Ves čas jih imejte pod nadzorom

Nepridipravi imajo radi prevare, v katerih se izdajajo za nekoga drugega, pogosto tudi delujejo v parih ali manjših skupinah. Eden oškodovanca zaloti, drugi pa ga medtem okradejo.

Po oceni policije so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Občanom svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa če tudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem pa naj bodo pozorni na videz oseb ter vozilo, s katerim so se osebe pripeljale.

Če kljub previdnosti postanete žrtev kaznivega dejanja, o tem takoj obvestite policijo na številko 113 ali obiščite najbližjo policijsko postajo.

