Neverjetna tatvina na mestnem avtobusu: iz rok ji je ukradel telefon

V četrtek nekaj pred 17. uro so bili ljubljanski policisti obveščeni o drzni tatvini na avtobusnem postajališču na Tobačni ulici v Ljubljani. Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani storilec pristopil do oškodovanke, ko je sedela na avtobusu, in ji iz rok iztrgal mobilni telefon.

Z ukradenim telefonom je zbežal z avtobusa v smeri Vrtače.

Opis neznanca: moški, višje postave, visok med 180in 190 cm, oblečen v temno bundo s patentom in kavbojke sive barve.

Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo zbiranje obvestil.