Grozljiva izkušnja Anite: poglejte, koga je zagledala na pragu svojega doma v središču Ljubljane

V Ljubljani je vse več nasilja in drznih tatvin. Različnih, tudi tistih, ko pridejo storilci na dom. Na Policijski upravi Ljubljana zato opozarjajo na pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci opravljajo na pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni.

Na naše uredništvo je prišlo pismo bralke Anite, ki se v prestolnici ne počuti več varne, in ni edina, kot je zapisala. Njen zapis objavljamo v celoti:

»Danes je dan slovenske policije, ki se sooča s pomanjkanjem kadra, a menim, da podatek ni povezan z dejstvom, da se meščanke v prestolnici ne počutimo več varne. Ženske, dekleta, mame in žene, ko pade tema, ne hodijo brez spremstva niti par metrov čez Ljubljanico do doma. Nisem strahopetna, živim sama že desetletja, a pogostost novic o spolnih napadih na Ljubljančanke je, lahko bi rekla, grozljiva.

Soseda vedno prosi za spremstvo prijatelje, in to točno do vhodnih vrat, kjer počakajo, da se le-ta zaprejo za njo. Sem malo bolj pogumna in ne prosim, kar sem skoraj obžalovala.

Prejšnji petek sem namreč ob treh ponoči (rahlo) okajena morala kričati sredi Tromostovja z vso silo na moškega, ki ga zaradi slušalk v ušesih in muzike nisem slišala, dokler ga nisem dobesedno začutila za zatiljem, da mi nekaj šepeta. Znorela sem, da se je ustrašil, se opravičil, še nekaj poskušal reči, pa utihnil in potem izginil. Smešno absurdna scena, po kateri sem si obljubila, da ne bom več poslušala muzike, ampak bom bolj osredotočena na okolico in morebitne probleme.

Imela si srečo, so rekle sosede zjutraj, ko smo pozorno pregledovale posnetke video nadzorne kamere meščanske hiše par korakov stran od Mestne hiše, saj so vlomili v poslovne prostore v drugem nadstropju. Vidimo, kako se glavna vhodna vrata odpirajo in zapirajo. Kako pride Kavalir, da odpelje poškodovano sosedo do bolnišnice, kako za trenutek pustim odprta vrata in se čez par korakov na-to spomnim, se obrnem in ga že zagledam s steklenico v roki, steklenim pogledom, prepotenega, a z naglim korakom, saj je bil že sredi avle - narkoman, klošar.

Tudi njega sem uspešno nazijala in spodila nazaj deset metrov skozi vrata na cesto. Vlomilca v poslovne prostore je policija s pomočjo posnetkov našla. Jaz pa sem utrujena od kričanja. In laganja turistom (med delovnim časom), da je Ljubljana, moje mesto, tudi varno mesto.«

Policija svetuje

Po oceni policije so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Občanom svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa če tudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem pa naj bodo pozorni na videz oseb ter vozilo, s katerim so se osebe pripeljale.

Če kljub previdnosti postanete žrtev kaznivega dejanja, o tem takoj obvestite policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.