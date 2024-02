Sandorja iskali s helikopterjem, vendar ga niso našli

Kot smo že poročali, je pogrešan 45-letni Sandor Kovacs iz kraja Lazi na Madžarskem.

Sandor je državljan Madžarske, visok okoli 170 cm, po glavi je obrit in je športne postave. Po podatkih, s katerimi razpolagajo policisti, naj bi šel v petek, 2. februarja 2024, v Kamniško-Savinjske Alpe. Domneva se, da se je na pot odpravil zjutraj z območja Kamniške Bistrice proti Grintovcu in Skuti. Nazadnje naj bi bil v okolici Cojzove koče na Kokrškem sedlu, domačim se je zadnjič javil v petek, 2. februarja 2024, okoli 11. ure.

Za iskanje pogrešanega 45-letnika je bil danes aktiviran helikopter Slovenske policije s policistom Gorske policijske enote in gorskimi reševalci letalci iz društev GRS Kranj in Kamnik, ki so pregledali gorska območja Grintovca, Skute, Kamniškega sedla, Brane, Dovške škrbine in pobočja pod gorami od Mlinarskega sedla do Rink in Turske Gore. Območja nad 1.800 metrov so zasnežena, sneg pa je večinoma trd in zbit. Vsa pregledana območja so zelo izpostavljena, strma in nevarna. Za pomoč pri reševanju so bili pripravljeni tudi reševalci društva GRS Jezersko.

Sandor Kovacs FOTO: Pu Kranj

Pogrešani ni bil najden. Policija bo z aktivnostmi za izsleditev pogrešanega nadaljevala.

Ponovno naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da informacije sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranj na 04/233 64 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.