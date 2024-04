To so vse lokacije, na katerih radarji prežijo na prehitre voznike

V Sloveniji bo danes potekal maraton nadzora hitrosti, v sklopu katerega bodo policisti med 6. in 18. uro na več sto vnaprej znanih lokacijah poostrili nadzor. Za dobro prometno varnost smo odgovorni vsi, največ pa lahko naredimo predvsem z odgovornim obnašanjem v prometu in vožnjo v skladu z zmožnostmi in razmerami na cestah, so opozorili na GPU.

Tako, kot je praksa že zadnjih nekaj let, so tudi tokrat na Generalni policijski upravi (GPU) vnaprej objavili lokacije, na katerih bodo delovali, te pa so dostopne na njihovi spletni strani. Z vnaprejšnjim obveščanjem voznikov in objavo lokacij želijo na policiji »delovati predvsem preventivno, da bi vozniki z umirjeno in defenzivno vožnjo pripomogli k varnejšim cestam, takšno vožnjo pa nadaljevali tudi takrat, kadar ne potekajo tovrstni poostreni nadzori.«

Glavni vzrok za nastanek prometnih nesreč je neprilagojena hitrost, zaradi katere se je v zadnjih letih zgodila približno petina prometnih nesreč. Pri smrtnih prometnih nesrečah je ta delež še veliko večji - v zadnjih letih se po navedbah policije giba okrog 37 odstotkov. Samo lani je bilo zaradi neprilagojene hitrosti na slovenskih cestah 32 smrtnih žrtev.

Usodna hitrost

Na policiji poudarjajo, da lahko predvsem znotraj naselij že manjša kršitev omejitve hitrosti pomeni razliko med življenjem in smrtjo. Pri tem poudarjajo, da so omejitve hitrosti v naseljih, območjih umirjenega prometa in območjih omejene hitrosti namenjene predvsem zaščiti ranljivejših udeležencev v prometu.

Na avtocestah je usodna predvsem kombinacija kratke varnostne razdalje in prehitre vožnje, smrtnost prometnih nesreč pa poveča tudi kombinacija alkoholiziranosti voznika in prehitre vožnje. Prekomerna hitrost je pogosto povezana prav z uživanjem alkohola, ki vozniku daje lažen občutek poguma.

Voznike in vse udeležence v cestnem prometu želijo na policiji z maratonom nadzora hitrosti, ki bo danes potekal v vseh članicah EU, opomniti, da smo za dobro prometno varnost odgovorni vsi. "K varnejšim cestam lahko prispevamo predvsem tako, da se odgovorno obnašamo v prometu - odgovorno ravnanje pa se zagotovo začne z vožnjo v skladu s predpisi in omejitvami hitrosti, zato poziv vsem, da se nam pridružijo v naših naporih, da naredimo korak k varnejšim cestam," so sporočili z GPU.

V lanskem maratonu nadzora hitrosti, ki je potekal na 600 lokacijah po vsej Sloveniji, so policisti skupaj ugotovili 897 prekoračitev hitrosti, največ, 583 v naseljih. 639 voznikom so izdali plačilni nalog ali pa bo zoper njih izveden ustrezen prekrškovni postopek, 146 jih je globo plačalo na kraju, 112 voznikov pa je bilo opozorjenih.