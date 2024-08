Saj ni res, pa je: gasilcem so ukradli gasilske mize

Priložnost dela tatu, pravi slovenski rek, a priznati moramo, da ob nekaterih krajah, ki se znajdejo v policijskih poročilih, še vedno debelo pogledamo, saj kar ne moremo verjeti, da smo pravilno prebrali.

Tokrat so nas presenetili celjski policisti, ki poročajo, da so bili v nedeljo zjutraj obveščeni, da so neznani storilci izpred gostinskega lokala v Celju ukradli 25 gasilskih miz s klopmi.

A to ni edina taka tatvina na tem območju. Tatvino gasilskih miz s klopmi so obravnavali tudi na Lopati. V tem primeru so neznanci vlomili v prostore društva in ukradli 16 gasilskih miz s klopmi.