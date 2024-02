S takšno pnevmatiko je tujec vozil po avtocesti, v prekršku slovensko podjetje (FOTO)

Gorenjski prometniki so imeli včeraj okoli 13.30, na gorenjski avtocesti, na območju Torovega v smeri Kranja v postopku 47-letnega tujega voznika tovornega vozila, ki je imel popolnoma izrabljeno pnevmatiko.

Policisti so vozilo izločili iz prometa in vozniku izdali 400 evrov globe. Ker je tuji državljan, je globo plačal takoj v polovičnem znesku. Policisti prav tako vodijo prekrškovni postopek še za slovensko podjetje, ki je lastnik tovornega vozila. Kazen za pravno osebo znaša 2.000 evrov.

»Vsako vozilo v prometu mora biti tehnično brezhibno. Vožnja z obrabljenimi pnevmatikami je nevarna in neodgovorna. Lahko si predstavljate, kaj bi bilo, če bi se tovorno vozilo s priklopnikom prevrnilo ali pa bi ta voznik moral zavirati v sili,« opozarjajo na PU Kranj.

Preventiva

»Tako kot je pomembno, da se pripnete za volanom, je pomembno tudi, da je tovor pravilno naložen in pripet. Da je vozilo tehnično brezhibno. Najpogosteje so ravno utrujenost voznika, neustrezno naložen tovor, neprilagojena hitrost, prekratka varnostna razdalja in tehnično pomanjkljiva vozila usodne kombinacije. Ob tej priložnosti znova opozarjamo vse voznike, naj spoštujejo prometno zakonodajo in so v cestnem prometu s tehnično brezhibnimi vozili. Upoštevajo naj predpisan čas vožnje, odmorov in počitkov, saj bodo s tem največ naredili za svojo varnost ter varnost drugih udeležencev v cestnem prometu. Policisti bodo nadzor tovornega prometa in avtobusov nadaljevali tudi v prihodnje.«