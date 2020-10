S švercem cigaret bi zaslužili šest milijonov

Osumljenemu so zasegli premoženje v višini okoli 100.000 evrov.

Cenene praške je pakiral v embalažo znanih blagovnih znamk. FOTO: PU Celje

Celjski policisti so se pohvalili z razbitjem »izjemno dobro organizirane mednarodne kriminalne združbe«, ki se je ukvarjala s tihotapstvom cigaret. V njej so bili štirje Slovenci, stari med 25 in 51 leti, doma s Celjskega. Najstarejšega med njimi so v petek privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, njegove tri pajdaše pa so ovadili.Kot je pojasnila, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje, so pri četverici opravili tudi hišne preiskave, 51-letniku pa so »zaradi očitnega nesorazmerja med obsegom premoženja in dohodki osumljenega zasegli in zavarovali premoženje v višini okoli 100.000 evrov«. Gre za vozili mercedes-benz GLA 250 4 matic, letnik 2019, in BMW 540 D X drive, letnik 2019. Sumijo namreč, da gre za premoženje nezakonitega izvora.»V preiskavi, ki je potekala od septembra lani, je bilo ugotovljeno, da je kriminalna združba v sodelovanju z za zdaj še neznanimi sostorilci iz Litve organizirala tihotapstvo cigaret beloruske tobačne znamke iz Ruske federacije na carinsko območje Evropske unije,« je ozadje pojasnila Trbulinova. Tobačne izdelke so najpogosteje s tovornimi ladjami pripeljali do pristanišč v Belgijo in na Nizozemsko, kjer so tovor naložili na vozila slovenskih prevoznikov in ga pripeljali v Slovenijo.Osumljenci so po njenih besedah v Sloveniji legalno ustanovili štiri podjetja, organizirali prekladanje tovora, izpolnjevali novo tovorno dokumentacijo (CMR). Ko so na ta način prikrili dejanski izvor blaga, so cigarete, skrite med drugim tovorom, odpeljali na ciljno destinacijo v Veliko Britanijo. V času preiskave je policiji uspelo izvesti pet večjih zasegov cigaret. Tako so marca lani na mejnem prehodu iz Ukrajine v Madžarsko zasegli 74.713 škatlic cigaret, junija letos na mejnem prehodu Dover v Veliki Britaniji 3,2 milijona kosov cigaret, maja letos na mejnem prehodu Dunkerque v Franciji 1,277 tone cigaret, junija na mejnem prehodu Dover v Veliki Britaniji 2,86 milijona kosov, aprila pa 3,5 milijona kosov, namenjenih v Slovenijo.Policisti ocenjujejo, da bi tržna vrednost zaseženih tobačnih izdelkov pri prodaji na ilegalnem tržišču Velike Britanije znašala okoli šest milijonov evrov. »Za namen učinkovitejšega zbiranja dokaznih dejstev o kaznivem dejanju je bila ustanovljena specializirana preiskovalna skupina Specializiranega državnega tožilstva, Finančne uprave RS, Urada za preprečevanje pranja denarja in policije,« je še povedala Trbulinova in dodala, da je v preiskavi na podlagi evropskih preiskovalnih nalogov potekalo intenzivno mednarodno sodelovanje z varnostnimi organi Velike Britanije, Litve, Francije, Madžarske, Eurojustom in Europolom.Med hišno preiskavo pri 51-letniku so zasegli še dobrih pet ton pralnih sredstev, ki jih je osumljeni pakiral v ponarejeno embalažo znanih blagovnih znamk in nato prodajal kot originalne pralne praške. Tudi tu gre za kaznivo dejanje, in sicer preslepitev kupcev. »Občane ob tej priložnosti opozarjamo, naj ne nasedajo osebam, ki izdelke prodajajo po cenah, ki so nižje od dejanske vrednosti, saj je velika verjetnost, da gre za ponarejene izdelke sumljivega izvora,« je še dodala Trbulinova.