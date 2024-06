S štirikolesnikom 19-letnica in sopotnik zgrmela s ceste

V nedeljo popoldne je na Tolminskem prišlo do prometne nesreče III. kategorije.

Policisti PP Tolmin so ugotovili, da se je 19-letna voznica štirikolesnika (oz. štirikolo) ob 18.20 peljala po betonski grajeni gozdni vlaki iz smeri planine Pretovč proti Zatolminu skupaj s sopotnikom. Med vožnjo na omenjeni relaciji je blizu Zatolmina pri vožnji po ravnem delu ceste po klancu navzdol (na smernem vozišču brez označenih pasov) ni vozila po desni strani smernega vozišča na takšni oddaljenosti od njegovega roba, da bi promet potekal varno in neovirano. Voznica je zapeljala levo po brežini navzdol, tako da sta voznica in mlajši sopotnik telesno poškodovana pristala približno sto metrov pod cesto, štirikolo pa je nadaljevalo in se ustavilo še nekaj deset metrov nižje po brežini na nedostopnem kraju.

V prometni nesreči sta bila voznica in 20-letni sopotnik predvidoma huje telesno poškodovana, kasneje so ju na kraju oskrbeli tamkajšnji reševalci.

Po nudeni oskrbi so poškodovanca s helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. O nesreči je Policija obvestila tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Tolminski policisti bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev zoper voznico štirikolesnika podali ustrezen ukrep.