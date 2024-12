S službeno kartico si je nakupil za več kot 140.000 evrov reči, ona za 20.000

Koprski kriminalisti so zaključili preiskavo suma storitve več kaznivih dejanj s področja premoženjske in gospodarske kriminalitete ter v povezavi z njimi ovadili 44-letnega moškega in 56-letno žensko z območja Krasa. Izkazalo se je namreč, da sta neupravičeno v svoje žepe tlačila denar podjetja, v katerem sta zaposlena, kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper, je šlo za »gospodarsko družbo z območja Krasa«.

Sodelavca sta izkoristila dolgotrajnejšo odsotnost lastnika in direktorja družbe ter denar, ki jima je bil zaupan v okviru njune zaposlitve, porabljala po svoje. Moški je denimo s službeno kartico plačeval reči, ki jih ni kupil za podjetje, temveč jih je potreboval zase, teh pa je bilo kar precej, na tak način naj bi si namreč protipravno prilastil za več kot 140.000 evrov.

»Štiriinštiridesetletni moški je osumljen storitve kaznivega dejanja poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja ter kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin,« je očitke zoper njega strnila tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec. Enakih kaznivih dejanj je osumljena tudi 56-letnica, poleg tega pa jo sumijo še posebnih primerov ponarejanja listin. Skupno je ženska zapravila 20.000 evrov sredstev družbe, v kateri je bila zaposlena.

Obema grozi zaporna kazen.