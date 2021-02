Iz PU Ljubljana poročajo o eksploziji

Danes okoli 3. ure so bili pri PU Ljubljana obveščeni o eksploziji na oknu stanovanjske hiše na območju Iga. »Po do sedaj zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da je neznanec na okno objekta nastavil močnejše pirotehnično sredstvo, ki je ob eksploziji poškodovalo okno objekta. Delci razbitega stekla pa so lažje poškodovali osebo v prostoru,« javnosti sporočajo policisti.



Policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil v zvezi s sumom povzročitve splošne nevarnosti in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

