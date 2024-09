S predelanim mopedom dosegel nedovoljeno hitrost

Brežiški policisti so v torek, 24. septembra, med izvajanjem meritev 43-letnemu vozniku mopeda izmerili hitrost 40 km/h. Zaradi suma, da je na mopedu izvedena nedovoljena predelava, so odredili izredni tehnični pregled.

Ugotovljeno je bilo, da je vozilo predelano in dosega hitrosti, višje od deklariranih 25 km/h. Moped so zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pestro dogajanje

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v zadnjih 24 urah sicer posredovali v 85 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 219 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila štirim kršiteljem cestnoprometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj.

Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vloma, poškodovanja tuje stvari in tatvin, posredovali pa so tudi zaradi najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.