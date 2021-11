S pištolo zahteval denar, a Aleš(20) ropa ne prizna

»Nekaj pred deseto zvečer je bilo, ko sem se vračal iz službe. Takrat je do mene nenadoma pristopil zamaskiran moški, mi v glavo uperil pištolo in zagrozil, naj dam denar, sicer me bo ustrelil. Poskušal sem ga pomiriti, pa je grožnjo še enkrat ponovil. Stal je čisto ob meni, le kak meter stran, tako da je pištolo uperil vame z razdalje 15 ali 20 centimetrov od obraza. Seveda sem se ustrašil. Pravzaprav imam še danes, ko zaprem oči, pred sabo tisto sliko in grožnje ter grozljiv občutek uperjene pištole v glavo,« je dejal 52-letnik s Senovega, ki je bil 12. julija letos žrtev roparja...