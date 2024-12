S petardo na balkonu poškodovali keramiko

Kranjske policiste so v soboto, bilo je nekaj čez 12.30, obvestili o poškodovanju keramike na balkonu enega izmed stanovanj na območju Planine v Kranju. Po do sedaj zbranih obvestilih je do poškodovanja keramike prišlo zaradi vržene petarde na balkon, kar je storil eden izmed otrok. Policisti so otroke izsledili in se pogovorili z njihovimi starši.

Po vseh zbranih obvestilih bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Radovljiški policisti so bili v petek nekaj pred 18.30 obveščeni o metanju petard na Alpski cesti v Lescah. Na kraju dogodka so izsledili starejšega mladoletnika in mu zasegli petardo kategorije P1. Z obdolžilnim predlogom bo predlagan v nadaljnji postopek pristojnemu okrajnemu sodišču, so sporočili s kranjske policijske uprave.

Ob tem policisti znova pozivajo, naj bo uporabe pirotehničnih izdelkov čim manj. Če pa že, »poskrbite, da bo ta v okviru dovoljenega ter uporabljena varno in pravilno. Upoštevajte, da nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), moti živali, povzroča požare, onesnažuje okolje in poškoduje javno in zasebno infrastrukturo. Starši, ne dovolite, da bi pirotehniko uporabljali otroci. Posest in uporaba petard vseh oblik in moči v Sloveniji ni dovoljena.«