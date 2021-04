S peško je hudo, zbil jo je pri zeleni luči

V soboto zjutraj okoli 8. ure se je v Velenju zgodila prometna nesreča, v kateri se je huje poškodovala 73-letna peška.



V peško, ki je pravilno, pri zeleni luči prečkala vozišče na prehodu za pešce, je trčil 66-letni voznik osebnega vozila, ki je pri zeleni luči iz smeri Kidričeve ceste zavijal levo na Šaleško cesto.



»Voznik je po trčenju ustavil in peški ponudil prevoz do zdravstvenega doma, kar je odklonila, zato jo je odpeljal domov. V popoldanskih urah je poiskala pomoč v celjski bolnišnici, kjer so ugotovili, da se je v trčenju huje poškodovala,« poroča PU Celje.



Voznika bodo zaradi povzročitve prometne nesreče kazensko ovadili. Policisti ob tem dodajajo, da je v zadnjem času na slovenskih cestah za posledicami prometnih nesreč umrlo preveč pešcev.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: