S pašnika ukradel dve ovci, nedaleč stran si je nekdo prilastil orožje

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 84 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 213 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 13-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Črnomlju dva kršitelja pridržali.

Ukradli ovci, odejo in orožje

V Stari vasi na Bizeljskem je med petkom, 6. in ponedeljkom, 9. septembra, nekdo s pašnika odtujil dve ovci, sporočajo. V enakem časovnem obdobju je v Starem trgu ob Kolpi neznanec vlomil v počitniško hišo in odtujil prehrambne izdelke in dve odeji. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 100 evrov.

Na območju Sel pri Mirni je med 17. in 17.30 nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je blagajno s štirimi kosi orožja in lastnika oškodoval za okoli 2.000 evrov. Policisti so opravili ogled in okoliščine še preiskujejo.