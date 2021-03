S kolesarjem je hudo, zbil ga je avto

Včeraj okoli 8.30 je na Vodnikovem trgu v Ljubljani prišlo do prometne nesreče. Nesrečo je povzročil voznik osebnega vozila, ki se je vključeval na prednostno cesto in pri tem zaprl pot kolesarju. Ta je padel po tleh in se huje poškodoval, vendar njegovo življenje ni ogroženo, poroča PU Ljubljana. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UKC Ljubljana.



Policisti še nadaljujejo preiskavo.

