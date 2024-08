S helikopterja opazili požar visoko na hribu

Posadka policijskega helikopterja in cerkniški policist so v sklopu rednih nalog nekaj pred 16. uro opravljali observacijo območja, pri čemer so na odročnem kraju hriba nad krajem Borovce pri Kočevski Reki opazili požar. Policisti so nato peš odšli na strm in težko dostopen teren, se povezali z gasilci ter jim nudili natančne podatke o lokaciji. Gasilcem je uspelo požar na težko dostopnem terenu, ki se je že pričel s travnate površine širiti na drevesa, omejiti. Ugotovil so, da je požar najverjetneje zanetil udar strele.

S skupnim sodelovanjem so policisti v helikopterju, policisti na terenu in gasilci še pravočasno preprečili hujši požar, ki bi bil lahko v nadaljevanju težko obvladljiv zaradi nedostopnosti terena.