Le lučaj od nagrobne plošče, na kateri so izpisana imena družine iz Spodnjih Cvišlerjev pri Kočevju, ki so 3. februarja dopoldne 2006 na poti v Ljubljano umrli ob silovitem čelnem trčenju z vozilom, ki ga je upravljala komaj polnoletna voznica, je v soboto okoli 16. ure ugasnilo še eno življenje. Edino debelejše drevo v obcestni gošči pred naseljem Mrtvice je bilo usodno za 59-letnega Janeza Levstka iz Rakitnice, ki je s svojega voznega pasu okoli petdeset metrov prej iz smeri Ribnice zavil na levo in se zaletel vanj. Ukleščenega so iz zverižene pločevine kmalu izvlekli kočevski gasilci, a so...