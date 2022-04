S čelado tudi na e-skiro: 500 so jih ustavili, bilo več kot 100 kršitev

Kar 481 voznikov električnih skirojev je policija ustavila med nacionalno preventivno akcijo za večjo varnost voznikov e-skirojev, ki je potekala med 18. in 24. aprilom. Pri 103 so ugotovili kršitve, od tega jih je bilo 85 zgolj opozorjenih. Najpogosteje kršitve so bile povezane z nepravilno uporabo površine za vožnjo, pri štirih voznikih pa so policisti ugotovili, da so bili pod vplivom alkohola.

Pri padcih so najpogostejše poškodbe glave. FOTO: Mavric Pivk

Agencija za varnost prometa (AVP) je med 20. in 23. aprilom izvajala terensko akcijo v Kopru, Kranju, Mariboru, Novem mestu in Ljubljani. Neposredno so nagovorili skoraj 500 uporabnikov e-skirojev, jih opremili z gradivom in omogočili praktičen preizkus vožnje. Kot poročajo, so bili mladi navdušeni predvsem nad poligonom, starejši pa nad akcijo ozaveščanja na splošno.

Med terensko akcijo so ugotovili, da veliko mladih ne pozna pravil vožnje in se ne zavedajo, da je med vožnjo e-skiroja do 18. leta predpisana uporaba zaščitne čelade. AVP in policija uporabo čelade sicer priporočata prav vsem uporabnikom tega lahkega motornega vozila. Pri padcih so namreč najpogostejše prav poškodbe glave, te so lani predstavljale že 56 odstotkov vseh poškodb z e-skirojem.