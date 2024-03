Tri leta enotnega zapora za zagrešitev kar štirih kaznivih dejanj, med katerimi najbolj izstopa rop, so bila za 40-letno Katjo Kupšek izredno mamljiva ponudba za primer priznanja krivde. Le kako ne bi bila, če pa je samo za rop lahko najstrožja kazen deset let zapora. »Priznam,« je po nekajminutnem posvetu z zagovornico Vlasto Žagar sporočila ljubljanski okrožni sodnici Dejani Fekonja. A tako zlahka le ni šlo, saj je obtoženka na naslednje sodničino vprašanje odgovorila, da se, kar se tiče očitka glede ropa, le ni zgodilo vse tako, kot piše v obtožnici. To pa je pomenilo, da sodnica takšnega ...