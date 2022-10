Roparja električnih koles prijeli

Na začetku avgusta smo poročali o ropu na kolesarski stezi med Šempetrom pri Gorici in Novo Gorico, ko sta roparja dvema fantoma odvzela električni kolesi v skupni vrednosti približno 12.000 evrov. Takrat sta zamaskiranca ob 00.14 s kolesoma zasledovala, dohitela ter ustavila starejša mladoletnika. Nad mlajšim sta se tudi fizično znesla in ga poškodovala ter jima s silo odvzela električni kolesi. Nato sta se z njima odpeljala v smeri proti Šempetru pri Gorici, svoji kolesi pa pustila tam.

Policisti so prišli na sled mladeničema, starima 19 in 22 let, domačinoma, in ju kazensko ovadili. Ugotovili so, da je 22-letnik utemeljeno osumljen še vloma v poslovne prostore trgovine v Šempetru pri Gorici. Na začetku avgusta (med 2. in 3. avgustom) je tja vlomil in tudi tam ukradel novo električno kolo znamke BH in dve čeladi v skupni vrednosti več kot 4000 evrov. To kolo so pri 22-letniku našli in mu ga zasegli. Na njem so bili vgrajeni deli enega od ukradenih električnih koles znamke Specialized iz prvega primera