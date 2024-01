Ropar udaril v centru Maribora. Če kaj veste, javite policiji

Mariborske policiste so okrog 17.45 obvestili o ropu v poslovnem prostoru v centru Maribora. Storilec, po prvih informacijah visok od 170-180 cm, s svetlo brado, oblečen v modri pulover, modre hlače in črno jakno je pristopil do zaposlene in zahteval denar, po dejanju pa pobegnil v neznano smer.

Vse, ki bi imeli koristne informacije o navedenem kaznivem dejanju prosijo, da to sporočijo na 113 ali anonimni telefon 0801200.