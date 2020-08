Romunu na Fernetičih ukradli sladki tovor

V četrtek je na bencinskem servisu na Fernetičih 30-letni državljan Romunije zaprosil zaposlenega, da pokliče policijo, ker so mu ukradli vozilo.



Romun je na bencinski servis Fernetiči sever pripeljal s tovornim vozilom Iveco Daily 2.3 (bele barve, registrskih oznak BC10LSG) in ga parkiral na parkirnem prostoru. Vozilo je zaklenil in odšel v prodajalno, da bi nekaj pojedel. Ob 23.10 se je vrnil na parkirni prostor in opazil, da tam ni več njegovega vozila.



V tovornem delu je Romun prevažal 1200 kilogramov medu in kilogram čebeljega prahu. V času njegove odsotnosti je nekdo prišel do vozila in ga odpeljal skupaj s tovorom. Po prvih ocenah je Romun zaradi tatvine vozila oškodovan za 6000 evrov, zaradi tovora v vozilu pa za 60.000 evrov.