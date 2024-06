Revizorka o spornih poslih Nove KBM na Hrvaškem

V nadaljevanju sojenja nekdanjim vodilnim v Novi KBM, ki jim Specializirano državno tožilstvo očita sporne posle s hrvaškimi nepremičninami, so včeraj prek videokonference iz Zagreba zaslišali revizorko Janjo Kulić, ki je pregledovala sporne posle.

Sojenje se bo nadaljevalo 10. julija. FOTO: Tadej Regent

Spomnimo, da Specializirano državno tožilstvo očita Igorju Šujici, Matjažu Kovačiču, Manji Skernišak in Borisu Cekovu, da so sredi prejšnjega desetletja s svojim vplivom dosegli, da je banka odobrila hrvaškemu hčerinskemu podjetju Multiconsult osem kreditov, s katerimi je prek nakupa poslovnih deležev različnih hrvaških projektnih družb prihajala do nepremičnin na Hrvaškem. Ker naj bi nakupe občutno preplačali, naj bi po ocenah tožilstva Novo KBM oškodovali za nekaj več kot 25 milijonov evrov.

Priča se včeraj do vsebine revizorskega poročila iz leta 2009 ni podrobneje opredeljevala, po navedbah tožilstva pa to potrjuje preplačanost projektov.

Revizija je zajela nakupe zemljišč s strani projektnih družb in nato še sledeče posle, v katerih je Multiconsult odkupil poslovne deleže v teh projektnih družbah, katerih edino premoženje so bila sporna zemljišča. Po navedbah tožilca Iztoka Krumpaka iz revizijskega poročila izhaja, da je vmes dvakratno poskočila ocenjena vrednost zemljišč.

Revizorka Janja Kulić je pojasnila, da so poročilo izdelali po običajnem postopku. Nikogar od obtoženih predhodno ni poznala in tudi nihče ni pritiskal ali kakor koli vplival nanjo. Predstavniki Multiconsulta so bili po njenih besedah kooperativni, predložili so zahtevano dokumentacijo in odgovarjali na njena vprašanja.

Specializirano državno tožilstvo dokazuje, da je bila banka oškodovana za dobrih 25 milijonov evrov.

Po njenih besedah so bili vsi proučevani posli visoke vrednosti in daljšega trajanja, zato je revizijska hiša naročniku Novi KBM predlagala, da se predmet revizije razširi in namesto revizije določenega vzorca preveri vse transakcije. Banka je predlog sprejela in opravili so revizijo vseh transakcij. Da bi predstavniki Multiconsulta prikrivali kakšne podatke, ni zaznala.

Kulićeva je še povedala, da se ne spomni, da bi prejela kakšne pripombe na revizijsko poročilo. Na vztrajanje obtoženega Šujice, da je Multiconsult podal pripombe, je odgovorila, da se tega ne spomni. Na njegovo poizvedovanje glede revizorskega poznavanja cenitev nepremičnin pa je povedala, da namen revizije ni bila cenitev nepremičnin, saj se kot revizijska hiša ne ukvarjajo s tem.

