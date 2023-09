Reševanje v gorah: helikopter večkrat skušal do kraja nesreče, a ni šlo

V petek je Letalska policijska enota z dežurno ekipo GRZS za reševanje v gorah v kombinaciji helikopterskega in klasičnega reševanja pomagala poškodovanemu 69-letnemu pohodniku. Ta je je pod vrhom Razorja na Bovškem (območje PU Nova Gorica) padel na zahtevnem in nezavarovanem delu poti.

Kraj nesreče je bil zaradi slabšega vremena in oblakov na višini območja nesreče nedostopen. Zato je po več poskusih prileta helikopterja do kraja nesreče ekipa v reševanje vključila še gorske reševalce GRS Bovec. Te so s helikopterjem prepeljali do najvišje točke, od koder so tako lahko hitreje pomagali predvidoma huje poškodovanemu pohodniku, so sporočili iz PU Nova Gorica.

»V zahtevnem večurnem klasičnem delu reševanja so ga reševalci z Razorja prenesli do višine okoli 2300 metrov, od koder je bil nato možen dvig v helikopter in polet do zdravstvene ustanove. Pohodnik je bil ustrezno opremljen, okoliščine pa kažejo na objektiven vzrok za nesrečo,« so dodali.