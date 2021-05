Reševalna akcija pri Novi Gorici, poškodoval se je padalec

V torek so nekaj minut pred 17. uro policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o nesreči tujega jadralnega padalca na vzletišču Lijak za jadralne padalce na območju naselja Ravnica, poroča tamkajšnja policijska uprava.



Policisti so z ogledom na kraju in zbiranjem obvestil med drugim ugotovili, da se je pri trdem pristanku na vzletišču Lijak poškodoval jadralni padalec iz Nizozemske. Po nezgodi so na kraju poleg policistov kasneje posredovali tudi pripadniki Enote za hitre reševalne intervencije (HRI) Civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica.



Po nudeni oskrbi na kraju so reševalci predvidoma lažje poškodovanega nizozemskega državljana z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

