Razkrivamo, zakaj je bilo zvečer v vrhniškem naselju polno policije

Očividci so v ponedeljek zvečer na Vrtnariji na Vrhniki spremljali pravo dramo. Na območju je bilo polno policije, nekateri pa so videli, da je moški ženski k glavi držal pištolo, nato pa se je predal možem postave. Po naših neuradnih informacijah gre za zaposlenega v tamkajšnji osnovni šoli, ki naj bi tam opravljal družbenokoristna dela.



Predstavnica za odnose z javnostjo pri PU Ljubljana Aleksandra Golec nam je pojasnila, da so bili policisti v ponedeljek okoli 21.30 obveščeni o sporu med osebami na območju Vrhnike. »Posredovali so policisti PP Vrhnika (ne specialna enota policije) in v postopku so pridržali eno osebo. Policisti orožja na kraju dogodka niso zaznali, nadaljujejo pa zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovljenih okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo.«

