Razkrinkal jih je pes

Komaj sta s spletne strani najbolj iskanih evropskih kriminalcev – zoper njiju je bila izdana tudi slovenska tiralica – zaradi aretacije izginila Hrvata, 25-letni Riccardo Čizmić in njegov 43-letni oče Omer Ferari, že so si kriminalisti oddelka za ciljno iskanje oseb iz sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje v upravi kriminalistične policije na GPU zadali novo prednostno nalogo – enota za ciljno iskanje oseb (Fugitive Active Search Team) bo storila vse, da se v lisicah čim prej znajde Enis Kočan iz Ljubljane. Lahko bi se skrival v Španiji, Bosni in Hercegovini ali Črn...