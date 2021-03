Razbili mamilarsko celico

Na zatožno klop kranjskega sodišča so sedli Zlatko Dedić, Tomaž Mužar in Biljana Borenović. Obsežna obtožnica, v kateri so po dostopnih podatkih omenjeni še Zlatko Stojmirov, Dejan Bajramović in Ivan Andrejašec, jih bremeni preprodaje drog. Vsi trije so krivdo za očitana jim dejanja zanikali, medtem ko je Biljana Borenović dodala še: »Nisem kriva, zato ne vem, zakaj bi krivdo priznala. Dedić nam je dolžan denar in imam vsa potrdila, da je tako.« Heroin, kokain, konoplja Dogodek, zaradi katerega je omenjena trojica obiskala kranjsko sodno palačo, sega v leto 2019 in se podal...