Razbijal po hiši in ogrožal starša, odpeljali so ga policisti

Tik pred prazniki se je 41-letni nasilnež znesel nad staršema, da je morala posredovati policija. Ko so prejeli klic na pomoč, so nemudoma odhiteli v stanovanjsko hišo v Novo mesto, žrtvi zaščitili, moškega, ki ni upošteval njihovih opozoril in ukazov, pa sklenili in odpeljali v prostore za pridržanje.

»Ugotovili so, da je nasilnež kričal, razbijal po hiši, kjer je razbil tudi vrata in ogrožal starša. Zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njuno življenje, osebno varnost in svobodo, so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja,« so pojasnili na Policijski upravi Novo mesto. Moškega čaka tudi kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini, zaradi kršitev pa so mu že izdali plačilni nalog.