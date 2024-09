Proti Ljubljani vozil s hitrostjo 190 km/h! (FOTO)

Voznika avtomobila, znamke Audi, tujega registrskega območja, so policisti včeraj okoli 14.20, z laserskim merilnikom hitrosti TruCam izmerili na nadvozu v Vrbi, ki je peljal proti Ljubljani in ugotovili, da je po gorenjski avtocesti, kjer je omejitev 110 km/h, vozil s hitrostjo 190 km/h! Za voznika policisti vodijo prekrškovni postopek. Predvidena globa za tak prekršek je 1.200 evrov in 9 kazenskih točk, sporočajo s PU Kranj.

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 100 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 35, od tega 16 s področja prometne varnosti, od tega štirje o prometni nesreči z materialno škodo, policisti pa so zasegli en avtomobil.