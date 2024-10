Z obsodbo 40-letne moldavske profesorice glasbe je sodni epilog dobila zgodba o trgovini z ljudmi in zlorabi prostitucije, ki se je leta 2012 odvijala v novogoriškem nočnem klubu Faraon. Na 40-letno Cristino Ciudino, poročeno Aidina, je koprsko okrožno sodišče čakalo dolgih dvanajst let. Potem ko so bili storilci razkrinkani, je osumljenka iz Slovenije zbežala. Izmikanja roki pravice je bilo konec šele, ko sta bila izdana evropski nalog za prijetje in mednarodna tiralica. Obtožena je zdaj prek videokonferenčne povezave s sodiščem v moldavskem mestu Căușeni priznala krivdo. Skupaj z Darjem Mav...