Primorski tiktoker Irenej Bizjak - Vegan, ki je mladoletnice vsevprek in vsem na očeh dolgo nagovarjal k spolnosti ter pošiljanju golih fotografij, bo zimo preživel v solkanskem priporu. Z novogoriškega tožilstva so nam potrdili, da so podali predlog za podaljšanje pripora, v katerem je od 9. novembra. »Na podlagi predloga Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici je bil osumljenemu pripor podaljšan do dne 9. februarja 2024,« so nam odgovorili z novogoriškega okrožnega sodišča. Postopek pa je še vedno v fazi preiskave. 2 leti je bil aktiven na družabni platformi. Tudi po deset ur na dan j...