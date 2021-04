Prijavil, da so mu ukradli vozilo: ne boste verjeli, kaj je ugotovila policija

V četrtek malo pred 23. uro so pomurski policisti med kontrolo prometa na avtocesti iz smeri Grabonoša v smeri Dragotincev zaustavljali BMW. A voznik policistov ni upošteval. Po približno 700 metrih vožnje je trčil v oznake za delovišče in usmerjevalne table, pri čemer mu je odtrgalo prednje kolo. Zaradi tega je zapeljal v levo v odbojno ograjo, od tam pa na desno na SOS, kjer je zapustil vozilo in pobegnil peš. O pobegu so policisti obvestili tudi tuje varnostne organe.Danes dopoldne so od avstrijskih varnostnih organov dobili vrnjenega voznika, državljana Velike Britanije, ki je pri njih prijavil tatvino osebnega avtomobila. Ker so bili ponoči seznanjeni o pobegu voznika pri Dragotincih, so posumili da gre za isto osebo.Zoper voznika je bil uveden prekrškovni postopek zaradi več prekrškov. Izrečena mu je bila globa, so sporočili iz PU Murska Sobota.