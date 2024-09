»Nekaj mi je naredil.« To so bile zadnje besede 25-letnega zaposlenega na Slovenskih železnicah Danija Blagojevića po tem, ko ga je, vsaj tako je prepričano tožilstvo, 29. februarja okoli osmih zvečer v gostinskem lokalu Bar P 17 v naselju Postaja na železniški postaji Most na Soči zabodel 56-letni David Štrukelj. Tragičnega četrtkovega večera je bilo v lokalu, znanem tudi pod imenom Varna hiša, nekaj gostov in natakarica. Štukelj, ki je brez zaposlitve, pred leti se je vozil na delo v novogoriško igralnico, še prej, dolgo nazaj, je bil v Italiji maneken, naj bi takrat močno pijan ter pod vpl...