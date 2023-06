Pri zemeljskih delih v Malem Vrhu izkopali človeško okostje

Komisija sektorja kriminalistične policije novomeške policijske uprave je včeraj dopoldne v Malem Vrhu opravila ogled kraja najdbe človeškega okostja.

»Okostje je bilo izkopano pri zemeljskih delih. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi bilo staro nekaj desetletij. Preiskovalna sodnica je odredila sodno obdukcijo (da se ugotovi starost in vzrok smrti in druge okoliščine, pomembne za postopek), ki jo bodo izvedli na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani,« javnosti sporoča Robert Perc s PU Novo mesto.